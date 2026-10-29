Ohne Helm und Licht
Bub (12) betrunken auf E-Scooter unterwegs
Die Polizei hat am Mittwochabend in St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried) einen betrunkenen zwölfjährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.
Der Bub war im Ortsgebiet auf einem Geh- und Radweg gefahren. Er war im Dunkeln ohne Licht und ohne Helm - wie es Vorschrift wäre - unterwegs. Als ihn deswegen eine Streife aufhielt, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkomat-Test ergab 0,6 Promille, so die Polizei. Der Alkolenker wurde seinen Großeltern übergeben.
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