FPÖ-Krauss will Rücktritt von SPÖ-Gemeinderat Al-Rawi

Der freiheitliche Klubobmann in Wien verlangt den Rücktritt eines SPÖ-Gemeinderats wegen dessen "fehlender Positionierung zum Terror der Hamas".

Der freiheitliche Klubobmann in Wien, Maximilian Krauss, geht scharf ins Gericht mit SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi. Dieser habe "in der heutigen Gemeinderatssitzung sein wahres Gesicht gezeigt, indem er sich nicht dezidiert von der Propaganda, die von der Hamas niederträchtig verbreitet wird, distanziert hat."

Krauss: "Er sagt, dass wurscht ist, wer die Raketen auf das Spital gefeuert hat"

Krauss klagt via Aussendung an: "SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi sagte in seiner Rede, dass es ihm ‚sowas von wurscht ist, wer die Raketen auf das Spital gefeuert hat. Ob das jetzt die Israelis, ob das jetzt eine fehlgeleitete Rakete war […]‘. Damit spielt Al-Rawi mit der palästinensischen Propaganda, wonach Israel Spitäler und damit Zivilisten angreifen würde."

Wiens FPÖ-Klubobmann fordert Konsequenzen. „Herr Al-Rawi ist schon in der Vergangenheit oft auf der falschen Seite gestanden, hat sich mit Hamas-Aktivisten ablichten lassen oder israelfeindliche Demonstrationen besucht. Mit seiner heutigen Relativierung ist er endgültig rücktrittsreif“, erklärt Krauss.

Al-Rawi hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.