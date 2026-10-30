Begrünung
Hitze-Insel weg: Bäume kühlen Margareten
Die betonierte Fläche wurde durch fast doppelt so breite Gehsteige, neue Grünbeete, fünf Bäume sowie Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten ersetzt. Außerdem wurde die Fahrbahn verbreitert, damit die Busse der Wiener Linien ungehindert verkehren können.
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Das Projekt geht auf Ideen des Wiener Klimateams und auf Wünsche der Anrainerinnen zurück.
Grüne Aufwertung
Unter dem Motto "Bäume für den 5ten" werden in den kommenden Monaten insgesamt 29 Bäume im Bezirk gepflanzt, um das Mikroklima zu verbessern und für natürliche Kühlung zu sorgen. Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grünen) freut sich über die Aufwertung: "Die Ramperstorffergasse blüht auf, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Wo lange eine heiße Betonfläche war, gibt es nun Bäume, breitere Gehsteige und Sitzgelegenheiten. Mit den neuen Bäumen, den Grünbeeten und den Sitzbänken schaffen wir einen Abschnitt, der mehr Schatten bietet und zum Verweilen einlädt."
Auch Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) lobt das Projekt: "Das Klimateam macht sichtbar, wie viel Veränderung möglich ist, wenn Bewohnerinnen, Initiativen, Verwaltung und Politik gemeinsam an Lösungen arbeiten. Die neuen Bäume und Grünflächen in Margareten sind ein schönes Beispiel dafür, wie aus einem Anliegen der Menschen eine spürbare Verbesserung im Grätzl wird."
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