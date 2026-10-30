oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Lebensqualität

Wien: Erstes Low Traffic Grätzl startet

O
von
"Low Traffic Grätzl": Neue, kostengünstige Wege für Verkehrsberuhigung und Erhöhung der Lebensqualität in den Bezirken.
© ZOOMVP_StadtWienMarketing
In Wien starten die Arbeiten für das erste "Low Traffic Grätzl" (LTG) rund um die Wolfganggasse in Meidling.
OE24 auf Google bevorzugen

Inspiriert von Londoner Vorbildern zielt das Konzept darauf ab, Wohngebiete durch kostengünstige, rasche Maßnahmen vom Durchzugsverkehr zu entlasten und klimafit zu machen.

Auch interessant

Abschied von Patrick Stewart in "Avengers: Doomsday"

Vulkan Mayon auf den Philippinen ausgebrochen

Rücktritts-Knall um Lewis Hamilton (41)

Das Herzstück in Meidling bildet eine neue Fußgängerzone in der Wolfganggasse. An Kreuzungen dienen bepflanzte, recycelte Beton-Mistkübel als sogenannte Diagonalfilter. Sie verhindern Schleichwege, während die Zufahrt für Anrainer und Einsatzkräfte weiterhin möglich bleibt. Bunte Bodenmarkierungen, Radbügel und neue Sitzmöbel werten den öffentlichen Raum zusätzlich auf.

"Low Traffic Grätzl": Neue, kostengünstige Wege für Verkehrsberuhigung und Erhöhung der Lebensqualität in den Bezirken.
"Low Traffic Grätzl": Neue, kostengünstige Wege für Verkehrsberuhigung und Erhöhung der Lebensqualität in den Bezirken. © ZOOMVP_StadtWienMarketing

"Neue Freiräume direkt vor der Haustür"

Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erklärt: "In Zeiten knapper Budgets ist das auch für Wien ein tolles Konzept, um mit einfachen Mitteln für mehr Begrünung, weniger Lärm, bessere Luft und mehr Sicherheit in den Grätzln zu sorgen." Bezirksvorsteher Wilfried Zankl ergänzt: "Rund um die Wolfganggasse nehmen wir den Durchzugsverkehr raus und schaffen neue Freiräume direkt vor der Haustür." Auch NEOS-Sprecherin Angelika Pipal-Leixner betont, dass die Verkehrsberuhigung "Kindern den öffentlichen Raum zurück[gibt], den sie zum Spielen abseits der Bildschirme dringend brauchen."

Die Stadt Wien fördert bis 2030 pro Bezirk ein LTG mit jeweils 50.000 Euro. Weitere Projekte in Mariahilf, Rudolfsheim-Fünfhaus und Alsergrund sind bereits in Planung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schubu kritisiert Digitalbremse an Schulen

Teure Park-Sünde: Stadt Wien erhöht Abschlepp-Gebühr

Aus dem Landtmann wird die Stadtfrau

Hitze-Insel weg: Bäume kühlen Margareten

Jungbullen holen 1:1 gegen FC Chelsea

Wiener Suderplan: Das nervt die Wiener am meisten

Visa-Freiheit: Was die EU von Türkei verlangt

Transit-Streit: Salvini droht jetzt Österreich

Wien: Erstes Low Traffic Grätzl startet

41 Orang-Utans sitzen nach Putsch in Bangkok fest