Rücktritts-Knall um Lewis Hamilton (41)

Das Ende der aktuellen Formel-1-Saison kommt immer näher. Damit verbunden kochen auch die Rücktritts-Gerüchte um Lewis Hamilton hoch.

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Lewis Hamilton zählt mit sieben Weltmeistertiteln zum besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Mit mittlerweile 41 Jahren zittern seine Fans aber jedes Jahr davor, dass es das letzte Jahr mit dem britischen Superstar sein könnte. Jahrelang kämpfte er um einen Grand Prix in Afrika, der 2030 tatsächlich Realität wird. Dementsprechend fragen sich viele, ob er noch drei weitere Jahre in der Königsklasse des Motorsports absolvieren kann. Vor dem GP von Mexiko am Sonntag (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gab Hamilton ein Update über seine Zukunftspläne.

Dass der Ferrari-Pilot noch lange nicht zum "alten Eisen" gehört, bewies er heuer eindrucksvoll. In Barcelona konnte er nach langer Durststrecke endlich wieder einen Sieg feiern. Auch in der Weltmeisterschaft mischt er mit Rang 3 wieder vorne mit. Ein Sprung zurück an die Spitze, den ihm viele Experten nach der enttäuschenden Premierensaison beim italienischen Traditionsteam nicht mehr zugetraut haben.

Jahrelang hielt er fest, dass es sein Wunsch sei, ein Rennen am afrikanischen Kontinent zu bestreiten. Doch traut er sich noch zu, mit dann 45 Jahren seinen Ansprüchen gerecht zu werden? Sein ehemaliger Teamkollege Fernando Alonso wird nächstes Jahr 46 und hat noch lange nicht genug vom Rennsport. Auch Hamilton lässt sich die Türe offen.

"Ich bin anders gebaut"

"Man hatte in den vergangenen 70 Jahren niemanden wie mich hier. Ich habe das Gefühl, dass ich anders gebaut bin", macht der Brite seinen Anhängern Hoffnung. Allerdings sei er sich auch bewusst, dass es keine Garantie sei und "Herausforderungen, die mit dem Älterwerden" kommen, schwer vorherzusehen sind. Etwa die Reaktionszeit, doch auch hier fühlt sich der 41-Jährige noch fit für eine lange Zeit auf der Strecke: "Habt ihr meine Reaktion im letzten Rennen gesehen? Sie ist schneller als die mancher der Jüngsten hier."

Das Projek in Ruanda wurde im Laufe der Saison präsentiert. © APA/AFP/JEAN BAPTISTE NKURUNZIZA

Schon vor dem Saisonauftakt im März meinte Hamilton, dass er sich so fit fühle wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Mit dem Ziel vor Augen, beim ersten Grand Prix in Ruanda starten zu können, hält er zum Abschluss noch fest, dass, "solange man bereit ist, alles zu opfern", er weitermachen will. Ob er das 2030 auch noch ist, wird sich allerdings erst zeigen, lässt er sich kein Versprechen entlocken.