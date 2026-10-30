Statt Saudi-Arabien: Rallye Dakar nach Marokko verlegt

Die aufgrund von Sicherheitsbedenken in Saudi-Arabien abgesagte 49. Rallye Dakar wird eine Woche später als ursprünglich geplant ab 9. Jänner großteils in Marokko ausgetragen.

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Der Prolog und die erste Etappe sollen in Portugal an der Algarve stattfinden, die restlichen elf Teilstücke bis 23. Jänner in Marokko mit dem Ziel in Marrakesch, wie die Organisatoren am Freitag bekannt gaben. Die Streckenlänge beträgt demnach 7.824 km, 4.341 davon werden Wertungsprüfungen sein.

Die Rallye wird eigentlich seit 2020 in Saudi-Arabien ausgetragen. Aktuell greifen sich Saudi-Arabien und die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz aus dem Jemen an.

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In dem Krieg herrschte seit 2022 eine Waffenruhe. Doch im Juli eskalierte der Konflikt im Zuge des Iran-Krieges neu. Vergangenen Sonntag wurde die Austragung der Motorsport-Großevents im Jänner auf saudischem Boden abgesagt.