Antonelli trotz Austin-Gala noch nicht Weltmeister

Kimi Antonelli muss weiter warten, bis er offiziell zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte gekürt wird. Der Mercedes-Star liegt nach dem überlegenen Sieg beim GP der USA in der Fahrerwertung 124 Punkte vor seinem Teamkollegen George Russell.

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Die Titel-Entscheidung ist vorerst vertagt. Beim Grand Prix der USA in Austin reicht WM-Leader Kimi Antonelli der Sieg nicht zur Vorentscheidung, weil sein Teamkollege George Russell auf Platz 8 einen Punkt zu viel holte und auch Lewis Hamilton mit Platz vier noch rechnerisch eine Titelchance hat. Platz zwei am Circuit of the Americas landete Charles Leclerc vor Max Verstappen.

Gleich am Start zog Mercedes-Star Antonelli nach der Überraschungs-Pole vom Samstag ungefährdet weg. Verstappen hingegen musste sich zu Beginn mit den Ferraris duellieren, verlor für ein paar Meter auch Platz 2 an Leclerc. Der Italiener zog ungefährdet vorne weg.

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Auch als Verstappen überraschend früh an die Box zum Reifenwechsel kam und von der vorhergesagten Ein-Stopp-Strategie abwich, blieb man bei den Silberpfeilen ruhig. Zwischenzeitlich spielte der Zwischenstand schon so in die Karten, dass Antonelli rechnerisch der Weltmeistertitel nicht mehr zu nehmen war.

Rückfall bei Red Bull

Doch dann musste auch der Führende an die Box und plötzlich fuhr Verstappen an der Spitze weg. Doch mit Verlauf des Rennens ließ der Red Bull plötzlich nach. Der Niederländer wurde aber erst zum zweiten Stopp an die Box geholt, als Leclerc und Antonelli schon im Windschatten auftauchten.

Kaum war er an die Box, zog der Monegasse an ihm vorbei, durfte sich aber nicht einmal eine Runde lang über die Führung freuen. Denn Antonelli flog förmlich an dem Ferrari vorbei und stellte den alten Zwischenstand wieder her. Praktisch zeitgleich klagte auch der zweite Bullen-Pilot Isack Hadjar über Probleme mit dem Auto. Nachdem man ihm bei seinem einzigen Stopp die harten Reifen aufzog, verlor er plötzlich komplett den Anschluss.

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Dem Italiener war der Sieg an dieser Stelle nur noch durch einen Eigenfehler zu nehmen. Mittlerweile wurden die Taschenrechner ausgepackt, ob es sich ausgeht, dass er am Ende des Tages zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten gekrönt wird.

Dreikampf um Platz 2

Nachdem alle Fahrer ihre Boxenstopps absolviert hatten, lag McLaren-Star Lando Norris auf Platz 2 vor Verstappen. Weil Russell vorerst auf Platz 8 lag, war die WM-Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch vertagt. Spannend war nur noch der Kampf um die Position hinter dem Tagessieger.

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Nach dem zweiten Stopp machte der Niederländer Druck, kam allerdings nicht an dem Briten vorbei. Zehn Runden vor Schluss kam es dann zum Showdown auf der Start-Ziel-Gerade. Leclerc war mittlerweile zu dem Duo aufgeschlossen. Nach der ersten Kurve fuhren die drei Rivalen Rad an Rad. Verstappen zog an Norris vorbei, Leclerc musste noch ein wenig warten, ließ den McLaren dann aber auch hinter sich.

Der Ferrari war im Finish aber das klar bessere Auto. Drei Runden später war der Monegasse wieder im Heck von Verstappen, fackelte nicht lange. Damit waren die Positionen bezogen und die Entscheidung in der Weltmeisterschaft vorerst vertagt. In den verbleibenden fünf Rennen reicht Antonelli aber ein einziger Punkt, um den historischen WM-Titel zu fixieren.