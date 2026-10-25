So will Verstappen die Antonelli-Party crashen

Max Verstappen will am Sonntag beim GP der USA in Austin die Titelparty von Mercedes-Youngster Kimi Antonelli verhindern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Sonntag (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) wird es ernst in Austin, Texas. WM-Leader Kimi Antonelli, der im Qualifying am Samstag überraschend die Pole Position holte, könnte sich bereits vorzeitig zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten krönen.

Weil nach dem GP am Sonntag nur noch fünf Rennen auf dem Programm stehen, bräuchte der 20-jährige Italiener 125 Punkte Vorsprung auf seine Verfolger. Dafür müsste der Italiener in den USA aber auf jeden Fall gewinnen, da er 23 Punkte auf seinen Teamkollegen George Russell gutmachen müsste.

Mit Lewis Hamilton und Max Verstappen haben noch zwei weitere Fahrer derzeit noch rechnerisch die Chance, auf den Thron der Motorsport-Königsklasse zu steigen. Doch realistisch betrachtet wäre alles andere als ein Antonelli-Coup das größte Wunder in der Geschichte des Rennsports.

So will Verstappen die Party crashen

Dennoch will vor allem Verstappen die Titel-Party in Texas crashen und hat dafür einen kleinen Vorteil. Mit Ausnahme von den Runden in Q3 war der Red-Bull-Star das ganze Wochenende schneller als die Silberpfeile von Mercedes. Mit der langen Gerade bis zur scharfen ersten Kurve könnte auch der Satz frischer Soft-Reifen den Unterschied ausmachen. Der Niederländer könnte mit einem gut geplanten Manöver in Runde 1 die Führung übernehmen und wie zuletzt in Singapur und Malaysia das Rennen diktieren.

Max Verstappen jagt in Austin Kimi Antonelli. © APA/AFP/ANGELA WEISS

Noch dazu spricht die Statistik gegen Antonelli. Nur sechs Mal konnte der Pole-Setter tags darauf auch den Rennsieg holen. Seit 2017 ist dieses Kunststück allerdings nur dem Niederländer zwei Mal gelungen.

Sollte "Super-Max" tatsächlich gewinnen, wäre es sein fünfter Erfolg in Austin. Damit würde er mit Lewis Hamilton als Rekord-Sieger gleichziehen. Die beiden Rivalen wären dann gleichauf mit Siegen auf dem Circuit of the Americas.