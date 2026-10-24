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Schock-Moment

Toto Wolffs Sohn verunfallt bei Kart-Rennen

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Ein Kart überschlägt sich auf der Rennstrecke, mehrere Karts und Fahrer sind zu sehen.
© X/@thomasmaheronf1
Schrecksekunde für die Familie Wolff: Der neunjährige Jack Wolff wurde bei einem Kartrennen in Italien in einen schweren Unfall verwickelt, blieb dabei jedoch Gott sei Dank ohne schwere Verletzungen.
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Italien. Toto und Susie Wolffs 9-jähriger Sohn Jack verunglückte beim Kart-Rennen des "IAME Warrior Finals" im italienischen Viterbo schwer, blieb jedoch erfreulicherweise ohne ernsthafte Verletzungen.

Kollision in der letzten Runde

Der frischgebackene Meister der italienischen IAME Series (Kategorie X30 U10) kämpfte im X30-Mini-Finale um den Sieg, wie das Portal "Motorsport-Total" berichtet. In der letzten Runde verhakten sich im Duell um die Führung die Räder von Wolffs Kart und dem des Marokkaners Nahyl El Gahoudi. Während El Gahoudi ausgehoben wurde, drehte sich Wolff auf der Strecke. Der nachfolgende Dimitar Uzunov konnte nicht mehr ausweichen, flog über das Kart des Österreichers hinweg und traf ihn an der Schulter.

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Jack Wolff ist wohlauf

Obwohl Jack Wolff eigenständig ausstieg, benötigte er eine medizinische Behandlung. Motorsport-Journalist Thomas Maher gab auf Social Media jedoch rasch Entwarnung: Dem Nachwuchsfahrer gehe es den Umständen entsprechend gut. "Er ist erfreulicherweise wohlauf, obwohl er nach dem Aussteigen eine kleine medizinische Behandlung benötigte", berichtet Maher.

Ein Mann, eine Frau und ein Junge posieren gemeinsam auf einem lila Teppich vor Werbewand.
Toto, Susie und Jack Wolff beim Besuch der UK-Premiere von "F1: The Academy" im Cineworld Leicester Square am 27. Mai 2025 in London, England. © WireImage

Trotz des heftigen Aufpralls bewies der 9-Jährige Kampfgeist und bestand felsenfest darauf, schon am Freitag wieder ins Cockpit zu steigen.

Ob ein Start heute medizinisch vertretbar ist, bleibt abzuwarten. Für seine Eltern Toto und Susie Wolff, die zeitgleich beim Formel-1-Wochenende in Austin im Einsatz waren, steht die Gesundheit ihres Sohnes an oberster Stelle.

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