Kimi Antonelli fällt für Mexiko-Start aus

Kimi Antonelli kann in Mexiko vorzeitig Weltmeister werden. Jedoch startet das Rennwochenende mit einem Schock für den Italiener.

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Im Formel-1-Lager leiden mehrere Fahrer unter einer Viruserkrankung. Unter anderem ist davon auch der WM-Leader Kimi Antonelli betroffen. Der Italiener muss sogar auf den Start in das Rennwochenende verzichten.

Am Donnerstag teilte Mercedes mit, dass Antonelli die Pressetermine absagen musste. Der 20-Jährige sei krank. Die Silberpfeile schrieben: "Kimi fühlt sich heute etwas angeschlagen, da er sich von einer Viruserkrankung erholt. Vorsorglich hat die FIA ihn von seinen obligatorischen Medienterminen befreit, damit er sich vor dem Wochenende ausruhen kann."

Weiterer Fahrer fiel aus

Mercedes erwartet den WM-Leader schon am Freitag zurück. Der Italiener war nicht der einzige. Cadillac bestätigte, dass auch Valtteri Bottas auf die Pressetermine verzichten musste. Die Amerikaner teilten mit: "Das Cadillac Formula 1 Team bestätigt, dass Valtteri Bottas aus gesundheitlichen Gründen leider nicht am heutigen Medientag in Mexiko-Stadt teilnehmen kann." Laut dem Team war dies eine Vorsichtsmaßnahme. Sein Rennwochenende sei nicht in Gefahr.

In Mexiko-Stadt kann Antonelli vorzeitig Weltmeister werden. Am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ORF 1) reicht ihm schon Platz neun, um sich vorzeitig zum jüngsten WM-Sieger der Geschichte zu krönen. Zweifel daran gibt es eigentlich keine mehr. Mercedes-Chef Toto Wolff bezifferte die Wahrscheinlichkeit mit "99,9 Prozent".

Erster Italien-Champ seit 1953

Vor dem fünftletzten Rennen der Saison hat Antonelli 123 Punkte mehr als sein Teamkollege George Russell, auf Altmeister Lewis Hamilton sind es 124. Verpasst einer der beiden den Sieg, braucht es Antonelli gar nicht erst über die Ziellinie zu schaffen.

In den 18 bisherigen Saisonrennen landete er nur zweimal nicht unter den besten neun. Kaum denkbar also, dass sich Antonelli nicht zum jüngsten Champion aller Zeiten und zum ersten italienischen Triumphator seit Alberto Ascari 1953 im Ferrari macht.