Fluminense gewinnt spektakuläres Tor-Festival

River Plate kommt gegen Monterrey nicht über ein Remis hinaus.

In der Inter-Mailand-Gruppe E hat River Plate den vorzeitigen Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Club-WM verpasst. Argentiniens Rekordmeister kam gegen den mexikanischen Vertreter Monterrey trotz Überlegenheit nur zu einem 0:0. Goalie Esteban Andrada ließ sich vor stimmungsvoller Kulisse in Los Angeles für zahlreiche Paraden feiern. In der Gruppe F drehte Fluminense einen 1:2-Rückstand gegen Ulsan aus Südkorea zu einem 4:2-Sieg in New Jersey.

Die Brasilianer zogen mit nun vier Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses an Dortmund in der Tabelle der Gruppe F vorbei und treffen im letzten Gruppenspiel auf die Mamelodi Sundowns. Auch Südafrikas Serienmeister hat mit drei Punkten noch Chancen auf die Teilnahme an der K.o.-Phase des umstrittenen XXL-FIFA-Turniers in den USA.