Teure Park-Sünde: Stadt Wien erhöht Abschlepp-Gebühr

Nach knapp drei Jahren erhöht die Stadt Wien ihre Abschlepptarife. Die MA 48 verweist auf stark gestiegene Frächterkosten. Auch die Verwahrung in Simmering wird teurer.

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Das Auto ist weg und die Rechnung wird höher. Wer in Wien falsch parkt, muss ab 1. November deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn die Abschleppgruppe der Stadt Wien eingreifen muss. Statt bisher 301 Euro werden künftig 355 Euro fällig. Das sind 54 Euro mehr und entspricht einer Erhöhung um knapp 18 Prozent. Auch wer sein Auto nicht gleich abholt, zahlt drauf. Die tägliche Gebühr für die Verwahrung am Abschleppplatz in Simmering steigt von 11 auf 13 Euro.

Bisheriger Tarif deckt Kosten nicht mehr

Die Stadt begründet den kräftigen Preissprung mit der allgemeinen Teuerung. Seit der letzten Tariferhöhung im Dezember 2023 sind vor allem die Kosten für die beauftragten Abschleppunternehmen gestiegen, und zwar um 43 Prozent. Diese Firmen werden von der Stadt nach einer Ausschreibung mit dem Abtransport der Fahrzeuge beauftragt. Dazu kommen höhere Personal- und Sachkosten. Der bisherige Tarif reicht laut MA 48 deshalb nicht mehr aus, um die Ausgaben zu decken. Mit der Erhöhung sollen die Kosten wieder vollständig gedeckt werden. Einen Gewinn erzielt die Stadt damit nach eigenen Angaben nicht.

Diese Parkverstöße können teuer werden

Besonders teuer kann es werden, wenn Autos in Ladezonen, Buszonen oder im Halteverbot abgestellt werden. Auch wer zu knapp vor einer Kreuzung parkt, riskiert, sein Fahrzeug am Abschleppplatz wiederzufinden. Innerhalb von fünf Metern vor einer Kreuzung dürfen Autos grundsätzlich nicht abgestellt werden, damit Fußgänger und insbesondere Kinder beim Überqueren der Straße besser gesehen werden.

Nicht jede Abschleppung kostet allerdings Geld. Müssen Fahrzeuge wegen eines Gas- oder Wassergebrechens entfernt werden, damit die notwendigen Reparaturen durchgeführt werden können, schleppt die MA 48 kostenlos ab. "Hält man sich an die Verkehrsregeln, wird man nicht abgeschleppt", betont der Chef der MA 48, Josef Thon.

Auf Privatparkplätzen wird es noch teurer

Auch auf Supermarktparkplätzen oder bei Tankstellen kann ein falsch abgestelltes Auto abgeschleppt werden. Dort können private Abschleppunternehmen zum Einsatz kommen, deren Preise noch höher liegen. Für das Abschleppen eines Autos von einer Privatfläche verlangen solche Firmen in Wien laut MA 48 zwischen 395 und 432 Euro. Bleibt der Wagen anschließend auf dem Gelände stehen, kommen täglich weitere 20 bis 24,90 Euro dazu.