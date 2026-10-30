Waldviertler saugen Klima sauber

In Schwarzenau entsteht ein Klimaturm, der bald in Kanada CO2 direkt aus der Umgebungsluft holt. Ein Niederösterreicher-Duo will damit neue Maßstäbe setzen.

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Zehn Meter hoch, gebaut im Waldviertel, bestimmt für Alberta: Der "Kelvin Tower" von DACworx fängt per "Direct Air Capture" CO2 aus der Luft. Das Ziel sind 350 Tonnen pro Jahr.

Zwettler Turm fängt Kanadas Luft

Ein Spezialgranulat bindet das Gas. Wärme und Unterdruck lösen es wieder ab, und das Granulat geht in den nächsten Durchlauf.

Stimmen der Macher

Mitgründer Johannes Fuchs sieht die Technologie als "ein kleiner Teil, ein wichtiger Beitrag zu einer Gesamtlösung". Sein Partner Gerhard Schöny wird bildhafter: "Den Mist, den wir gemacht haben, müssen wir am Ende auch wieder zusammenräumen. Ähnlich wie wir es bei der Müllabfuhr tagtäglich machen, müssen wir es jetzt auch mit der Luft machen."

Kanada-Härtetest

Im Projekt "Deep Sky Alpha" wird das CO2 verflüssigt und unterirdisch gespeichert. Daraus entstehen Zertifikate. Bis 2030 will DACworx die Kosten auf rund 250 Euro pro Tonne senken. Derzeit liegen sie weltweit bei 400 bis 2.500 US-Dollar.

Klimaforscher Keywan Riahi (IIASA) stellt klar: "Entnahme ist kein Ersatz für Vermeidung." Rund 80 Prozent müssen weiter auf Vermeidung entfallen. 2025 wurden weltweit nur etwa 1.500 Tonnen per DAC entfernt.