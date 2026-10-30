Endlich! Leopoldimarkt Klosterneuburg startet

In traditioneller Manier geht in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) von 12. bis 15. November der Leopoldimarkt über die Bühne.

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30 Vergnügungsbetriebe und 70 Marktstände warten auf die Besucher, wurde am Freitag in einer Aussendung angekündigt. Am Stifts-Areal ist einmal mehr das berühmte Fasslrutschen möglich.

Am Todestag von Markgraf Leopold III., dem 15. November, wird in der Stiftskirche ein Pontifikalamt mit anschließendem Leopoldisegen begangen.

Attraktionen, Verkaufsstände, Jahrmarktsbuden und Gastronomie zieren ab dem 12. November Rathaus- und Stiftsplatz. Für Kinder und Jugendliche bietet der Leopoldi-Kindernachmittag gleich am 12. November von 14.00 bis 18.00 Uhr ermäßigte Fahrpreise und Preisnachlässe bei der Gastronomie. Wer den Nervenkitzel sucht, ist in diesem Jahr beim 15 Meter hohen Freifallturm "Drop Zone" bestens aufgehoben, wurde angekündigt. In der Leopoldi Festhalle, der Babenbergerhalle, gibt es außerdem an allen vier Tagen Livemusik zu hören.

Propst Höslinger zelebriert Pontifikalamt

Im Stift beginnen die Feierlichkeiten bereits am 8. November mit der Männerwallfahrt. Das Pontifikalamt am 15. November um 10.00 Uhr wird von Propst Anton Höslinger zelebriert. Die in einer Replika des Erzherzogshutes eingenähte Schädelreliquie des Hl. Leopold, der das Stift gegründet hat, ist nur während der Feierlichkeiten vom 12. bis 15. November täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr vor dem Verduner Altar zu sehen.

Auch kirchliche Feierlichkeiten sind im Stift Klosterneuburg angesagt. © APA/MAX SLOVENCIK

Das Fasslrutschen über das fünf Meter lange und vier Meter hohe "Tausendeimerfass" ist auch heuer wieder möglich, traditionell im Binderstadl des Stiftes. Am 17. November findet auf dem Rathausplatz der Geschirrmarkt statt, der seit 1453 das Marktrecht besitzt und den gewohnten Abschluss der Leopoldi-Feierlichkeiten bildet.

Der um 1075 geborene und 1485 heiliggesprochene Babenberger Markgraf Leopold III. gilt als Gründer des Stiftes im Jahr 1114. Der Sage nach liegt der Stiftung die "Schleierlegende" zugrunde (der verlorene und wiedergefundene Schleier gehörte seiner Frau Agnes, Anm.). Der Sterbetag des 1663 von Kaiser Leopold I. zum Landespatron von Niederösterreich und Wien erklärten Babenbergers, der 15. November 1136, wurde zum Landesfeiertag. (APA)