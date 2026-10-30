oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Budgetentwurf 2027

St. Pölten: Budget-Plus trotz Darlehensrückzahlung

Rudolf Preyer
von
Der lebendige Hauptplatz von St. Pölten.
© St. Pölten
Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) legt ein Budget 2027 mit Überschuss vor: 34,3 Millionen Euro stehen nach Rücklagenbewegungen im Plus.
OE24 auf Google bevorzugen

Das kommende Jahr gehört gleichsam dem Krankenhaus-Darlehen, erklärte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz: Die Stadt St. Pölten zahlt 52,3 Millionen Euro zurück, die seit der Klinikum-Übergabe an das Land 2005 offen sind. In diesem Zuge nahm die Stadt damals das endfällige Darlehen auf.

Der Schuldenstand sinkt dadurch von über 180 auf knapp 120 Millionen Euro. Die Rücklagen schrumpfen gleichzeitig von etwa 60 auf rund vier Millionen Euro. Generell stehen 2027 geplante Erträge von 271,79 Millionen Euro Aufwendungen von 274,82 Millionen Euro gegenüber.

Stadler: "Der Kurs hält"

Möglich macht das der Konsolidierungspfad seit 2024. "Bedingt populäre" Maßnahmen zahlen sich aus: Der Rechnungsabschluss 2025 schloss mit Überschuss, auch für 2026 ist das laut Finanz-Direktor Thomas Wolfsberger "sehr wahrscheinlich".

Gleichzeitig investiert St. Pölten weiter in "Kernaufgaben" wie Straßenbau, Kanal, Wasser, Hochwasserschutz und Schulen. Für den neuen SC-Sportplatz mit Baubeginn Anfang nächsten Jahres sind 2,9 Millionen Euro eingeplant, eine Studie prüft eine Ballsporthalle.

Große Umlagen-Brocken

Stadler warnt weiter vor steigenden Umlagen: 67,8 Millionen Euro sind 2027 fällig, das entspricht einem Plus von fast acht Prozent.

Auch interessant

St. Pölten: Lebensretter spendete 200 Mal Blut

Migranten drohen Strafen von bis zu 5.000 Euro

Hacker-Alarm im Auto: Sicherheitslücken bedrohen Bremsen und Lenkung!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Heiße Männer rocken Super Bowl

St. Pölten: Budget-Plus trotz Darlehensrückzahlung

Schuss bei Attacke auf Ex: Cobra stürmt Wohnung

So stylisch wird der neue Dacia Sandero

Rosenkranz kämpft: "Reha statt Jobverlust"

St. Pölten: Lebensretter spendete 200 Mal Blut

Tödliches Virus: "Seuchen-Schiff" darf nicht anlegen

Hoch lebe NÖ-Christbaumkönigin Christine KÖNIG!

Vonn profitiert von Absage-Chaos

Isabelle Daniel: Das Interview mit Israels Botschafter David Roet