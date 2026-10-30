St. Pölten: Budget-Plus trotz Darlehensrückzahlung

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) legt ein Budget 2027 mit Überschuss vor: 34,3 Millionen Euro stehen nach Rücklagenbewegungen im Plus.

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Das kommende Jahr gehört gleichsam dem Krankenhaus-Darlehen, erklärte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz: Die Stadt St. Pölten zahlt 52,3 Millionen Euro zurück, die seit der Klinikum-Übergabe an das Land 2005 offen sind. In diesem Zuge nahm die Stadt damals das endfällige Darlehen auf.

Der Schuldenstand sinkt dadurch von über 180 auf knapp 120 Millionen Euro. Die Rücklagen schrumpfen gleichzeitig von etwa 60 auf rund vier Millionen Euro. Generell stehen 2027 geplante Erträge von 271,79 Millionen Euro Aufwendungen von 274,82 Millionen Euro gegenüber.

Stadler: "Der Kurs hält"

Möglich macht das der Konsolidierungspfad seit 2024. "Bedingt populäre" Maßnahmen zahlen sich aus: Der Rechnungsabschluss 2025 schloss mit Überschuss, auch für 2026 ist das laut Finanz-Direktor Thomas Wolfsberger "sehr wahrscheinlich".

Gleichzeitig investiert St. Pölten weiter in "Kernaufgaben" wie Straßenbau, Kanal, Wasser, Hochwasserschutz und Schulen. Für den neuen SC-Sportplatz mit Baubeginn Anfang nächsten Jahres sind 2,9 Millionen Euro eingeplant, eine Studie prüft eine Ballsporthalle.

Große Umlagen-Brocken

Stadler warnt weiter vor steigenden Umlagen: 67,8 Millionen Euro sind 2027 fällig, das entspricht einem Plus von fast acht Prozent.