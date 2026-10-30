Hoch lebe NÖ-Christbaumkönigin Christine KÖNIG!

Caroline König aus Maria Laach am Jauerling regiert ab sofort die niederösterreichische Weihnachtsbaum-Welt. Die 18-Jährige folgt Ricarda Reithner nach.

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Zwischen Nordmanntannen aufgewachsen, jetzt auf dem Thron: Auf dem elterlichen Betrieb wachsen auf rund 19 Hektar Weihnachtsbäume. Schon als Kind sah Caroline, wie aus winzigen Setzlingen stattliche Christbäume werden. "Die Nordmanntanne begleitet mich schon mein ganzes Leben und steht für mich nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Heimat und Tradition."

NÖ-Christbaumkönigin © Die Lechnerei

Ihre Mission: heimische Naturbäume und die Menschen dahinter ins Rampenlicht holen. "Hinter jedem einzelnen Baum stehen viele Jahre Pflege, Erfahrung und Einsatz."

Jeder Baum ein Unikat

Perfekt gewachsen muss er nicht sein, denn Charakter zählt: "Jeder Naturbaum ist auf seine eigene Art und Weise einzigartig – und genau das macht ihn noch besonderer."

Mit Herkunftszertifikat © Die Lechnerei

Neben der Krone arbeitet Caroline als Behindertenbetreuerin in der Caritas-Werkstatt Braunegg und packt weiter am Hof an. Im Advent strahlt sie erstmals als Königin.

Christbaumkönigin Christine König © Die Lechnerei

Ihr Weihnachtsgefühl: "Für mich verkörpert der Christbaum Familie, gemeinsame Zeit und diese einzigartige Weihnachtsstimmung, die man nicht ersetzen kann." Das Fest der Liebe und Freude beginnt eben mit dem richtigen Baum.