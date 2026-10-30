Traismauer kämpft um seine Post

Postpartner-Aus schon Ende Oktober: Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) schaltet auf Angriff und sucht sofort einen Nachfolger. Eine Lösung zeichnet sich ab.

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Die Überraschung saß: Weder der bisherige Postpartner noch die Post AG informierten die Stadt offiziell, dass die Stelle schon am 31. Oktober 2026 schließt. Bis dahin war vom Dezember die Rede. Eine Verlängerung bis 31. Dezember lehnte die Post ab.

Bürgermeister Pfeffer reagierte umgehend: Gesprächstermin mit der Post AG, mögliche Betreiber kontaktiert, sogar eine Übernahme durch die Gemeinde geprüft.

Lösung in Sicht

Einer der von der Stadt vorgeschlagenen Interessenten übernimmt die Stelle wohl. Die Post AG arbeitet an der Vereinbarung, die endgültige Bestätigung steht noch aus.

"Die Postversorgung vor Ort ist ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Infrastruktur", betont Pfeffer. Und er macht klar: "Dass wir über die vorzeitige Beendigung der Postpartnerschaft nicht offiziell informiert wurden, hat den verfügbaren Zeitraum für die Suche nach einer Nachfolgelösung erheblich verkürzt."

Traismauer gibt nicht auf und kämpft weiter für einen Postpartner im Ort.