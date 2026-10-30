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St. Pölten: Lebensretter spendete 200 Mal Blut

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von
200-facher Blutspender Bruno Goiser mit Personal, Organisatoren und Kasser.
© UK St. Pölten
Im Universitätsklinikum St. Pölten wurden rund 170 Blutspender geehrt, darunter Bruno Goiser für herausragende 200 Spenden.
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Landesrat Anton Kasser (ÖVP) würdigte diesen Einsatz: "Blutspenden ist ein Zeichen gelebter Solidarität und ein unverzichtbarer Beitrag zur Gesundheitsversorgung."

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"Jede einzelne Spende kann Leben retten. Besonders beeindruckend ist das Engagement jener Menschen, die über viele Jahre hinweg regelmäßig Blut spenden – wie Bruno Goiser. Es ist mir eine besondere Freude, den Blutspendern persönlich zu danken", so Kasser.

Moderne Einrichtung mit hoher Sicherheit

Im Jahr 2025 wurden in der St. Pöltner Blutbank 7.609 Liter Blut gespendet. Daraus resultierten 16.909 Erythrozyten- und 729 Thrombozytenkonzentrate, die für höchste Sicherheit jeweils zwölf Infektionstests durchlaufen. Zudem organisierte das knapp 40-köpfige Team der Einrichtung, die zu den modernsten Österreichs zählt und überregional Spitäler versorgt, 168 externe Aktionen. Neben Goiser wurden weitere Spender für 150 bis 170 Spenden ausgezeichnet.

Auch die Klinikleitung betonte den Wert der Lebensretter: "Eine verlässliche Versorgung mit Blutprodukten ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Medizin. Umso wertvoller sind Menschen, die mit ihren regelmäßigen Blutspenden einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Ihre langjährige Treue und ihr Vertrauen in unsere Blutbank sind für uns nicht nur eine große Anerkennung, sondern auch ein besonderer Ansporn."

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