Winter-Knall: HIER fällt jetzt Schnee

Wintereinbruch zu Allerheiligen: Schnee fällt bis auf 800 Meter

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Österreich steht ein zunehmend winterliches Wochenende bevor. Nach zunächst noch freundlichem Wetter sinken die Temperaturen spürbar, die Schneefallgrenze geht immer weiter zurück. Spätestens zu Allerheiligen am Sonntag sind Schneeschauer bereits oberhalb von 800 Metern möglich. Auch zum Start in die neue Woche bleibt die winterliche Wetterlage bestehen.

Am Freitag zeigt sich die Sonne nach anfänglichem Nebel und Hochnebel in vielen Regionen zumindest zeitweise. Von Südosten ziehen am Nachmittag allerdings dichtere Wolken auf. Die Temperaturen erreichen noch 7 bis 14 Grad. In der Nacht wird es vor allem im Westen deutlich kälter, im Tiroler Oberland und im Lungau sind sogar bis zu minus drei Grad möglich.

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Am Samstag präsentiert sich das Wetter zweigeteilt. Während sich im Westen und Süden auf den Bergen zunächst die Sonne zeigt, überwiegen vom Flachgau bis ins Burgenland die Wolken. Vereinzelt fällt Regen, die Schneefallgrenze liegt etwas über 1000 Meter. Auf 2000 Metern sinken die Temperaturen teilweise bereits auf minus vier Grad.

Schnee bis auf 800 Meter zu Allerheiligen

Der eigentliche Wetterumschwung folgt am Sonntag. Zu Allerheiligen wird es verbreitet unbeständig, mit Regen- und Schneeschauern. Oberhalb von 800 Metern kann es bereits schneien. Damit könnte es auch in höher gelegenen Orten und auf zahlreichen Straßen erstmals wieder winterliche Verhältnisse geben. Nur im Nordosten bleibt es voraussichtlich weitgehend trocken. Mit höchstens 3 bis 11 Grad wird es deutlich kühler.

Die Schneefallgrenze sinkt © Getty Images

Auch nach dem Feiertag ist keine rasche Wetterberuhigung in Sicht. Am Montag fällt im Süden zunächst noch Regen, oberhalb von 1000 bis 1500 Metern leichter Schnee. Am Dienstag bleibt es überwiegend bewölkt, vereinzelt sind weitere Niederschläge möglich. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 900 und 1400 Metern.

Besonders in den Tälern der Obersteiermark wird es empfindlich kalt: Dort erreichen die Temperaturen am Dienstag teilweise nur noch Werte im unteren einstelligen Bereich. Österreich erlebt damit zum Start in den November einen deutlichen Vorgeschmack auf den Winter. In den Bergen dürfte es in den kommenden Tagen wieder weiß werden.