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Neues Grätzl in Wien - wo Nachbarn zu Freunden werden

Online Redaktion
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Eine Frau steht lächelnd vor einem Wohnberatung-Stand auf einer Freiluftveranstaltung.
© WSW / L. Schedl
Im Wiener Donaufeld wächst ein neuer Stadtteil – und damit auch der Wunsch nach einem guten Miteinander. In Floridsdorf wurde jetzt eine neue Anlaufstelle für Bewohner eröffnet.
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Mitten im Quartier "An der Schanze" hat das Stadtteilmanagement der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) ein neues Lokal bezogen. In der Antonie-Lehr-Straße 18 können sich Bewohner kostenlos informieren, Fragen stellen und eigene Ideen für ihr Grätzl einbringen. Auch Nachbarschaftstreffen und gemeinsame Aktivitäten sollen Menschen zusammenbringen.

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Das Angebot kommt zur richtigen Zeit: Im Donaufeld entsteht ein riesiges neues Wohnviertel. Insgesamt sind rund 1.400 geförderte Mietwohnungen geplant, darunter etwa 470 SMART-Wohnungen. Sechs der zehn Wohnprojekte sind bereits bezogen, weitere folgen. Besonders praktisch: Im neuen Lokal können sich Bewohner sogar Werkzeuge und Umzugshelfer wie Sackrodeln kostenlos ausleihen.

"Die Stadt Wien begleitet die Entwicklung im Donaufeld bereits seit vielen Jahren mit einem GB*Stadtteilmanagement. Der neue Standort mitten im Quartier bringt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung direkt zu den Bewohner*innen, unterstützt sie beim Ankommen und fördert von Beginn an die direkten Begegnungen. Denn Wien setzt bei der Entwicklung von Wohnquartieren auf Ganzheitlichkeit, bei der der soziale Miteinander im Fokus steht", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

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