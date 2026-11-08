100.000 Blumen verzaubern Rathaus in märchenhafte Ballwelt

Mitten im Winter wird das Wiener Rathaus wieder zur wohl buntesten Adresse der Stadt: Für den Blumenball 2027 werden rund 100.000 Blüten verarbeitet.

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Rosen, Orchideen, Lilien und Nelken im Rathaus können nur eines bedeuten: Der Blumenball steht vor der Tür. Am 15. Jänner laden die Wiener Stadtgärten bereits zum 103. Mal zu dem traditionsreichen Ereignis. Heuer bekommt die Ballnacht eine besondere Note, denn die Stadtgärten feiern ihr 165-jähriges Bestehen. Besucher erwartet eine prachtvolle Kulisse, die Geschichte, Natur und Wiener Ballkultur miteinander verbindet.

Neben der spektakulären Dekoration setzt der Blumenball auf Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden. Vom klassischen Walzer über Bigband-Klänge bis zu Salsa und Disco-Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein besonderer Publikumsmagnet bleibt die beliebte Fledermaus-Quadrille, die sogar zweimal getanzt wird. Neu ist eine eigene Campari-Bar für Ballgäste. Der Kartenverkauf startet am 11. November. Eintrittskarten gibt es ab 90 Euro, reguläre Karten kosten 130 Euro. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Blütenpracht, Tradition und festlichem Flair zählt die Veranstaltung zu den glanzvollsten Bällen Wiens.

Kartenverkauf startet: 100.000 Blüten für eine unvergessliche Ballnacht beim Blumenball der Wiener Stadtgärten © Stadt Wien/David Bohmann

"Hinter dem Zauber des Wiener Blumenballs steht das Können und die Liebe zum Detail der Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner. Mit großem Engagement und Kreativität verwandeln sie das Rathaus jedes Jahr aufs Neue in ein einzigartiges florales Kunstwerk und schaffen so den unverwechselbaren Rahmen für eines der glanzvollsten gesellschaftlichen Ereignisse Wiens. Auch heuer dürfen sich die Gäste auf eine Ballnacht voller Eleganz und Blütenpracht freuen – die anlässlich des 165-jährigen Jubiläums der Wiener Stadtgärten Tradition und Moderne auf besondere Weise vereint“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.