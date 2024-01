Rallye-Dakar-Motorradfahrer Falcon gestorben

Zweikampf der Giganten: Haaland will Messi schlagen Eine Enttäuschung wie im vergangenen Oktober beim Ballon d'Or, als Lionel Messi zum achten Mal den goldenen Ball erhielt, will Erling Haaland nicht noch einmal erleben. Heute (20.30 Uhr/ live auf Sky) kommt es bei der FIFA-Gala "The Best" in London zum nächsten Duell der Torjäger.