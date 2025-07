Feuerwerk explodiert in Menschenmenge auf Volksfest: 19 Verletzte

Schock beim Volksfest in Düsseldorf: Das traditionelle Feuerwerk am Freitagabend endet mit einer Katastrophe. Mindestens eine Rakete flog in die Zuschauer und explodierte in der Menschenmenge.

19 Menschen wurden dabei verletzt, nach ersten Informationen vier von ihnen schwer. Laut dem Polizeisprecher befindet sich auch mindestens ein Kind darunter. Nach ersten Erkenntnissen flog eine Rakete oder Kugelbombe in die falsche Richtung. Der Feuerwerkskörper explodierte in Bodennähe und direkt zwischen den Besuchern. Augenzeugen berichten sogar von einer zweiten Rakete, welche in die Menschenmenge flog.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden einige der Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte gegenüber der "Rheinischen Post", dass sie vor allem Brandverletzungen erlitten haben. Ursache noch unbekannt Der genaue Grund für den Querschläger ist noch nicht bekannt, aber die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Schützenchef und Mitorganisator des Volksfests, Andreas-Paul Stieber, glaubt, dass eine Startrampe umgekippt ist: "Ein Querschläger sei Richtung Container geflogen, der direkt neben dem VIP-Bereich des Schützenzelts steht." Eine Augenzeugin berichtete der "NRZ", dass die Druckwelle der Explosion bis auf der anderen Rheinseite spürbar gewesen sei. Wegen der Großveranstaltung waren schon zahlreiche Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizisten vor Ort und konnten sofort Hilfe leisten. Passanten unterstützten die Einsatzkräfte und hielten Infusionen. Viele Besucher standen nach dem Ereignis unter Schock. Das Feuerwerk wurde trotz des Vorfalls für einige Minuten fortgesetzt. Der Organisator hat aber schon beschlossen, das Volksfest vorzeitig zu beenden.