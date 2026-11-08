Drama am Berg
Jäger stürzte vor Augen seines Sohnes 200m ab
Ein 38-jähriger Jäger ist am Sonntagvormittag im Gemeindegebiet von Finkenstein am Faaker See verunglückt. Nachdem er ein Tier erlegt hatte, wollte er seine Beute über einen steilen, schneebedeckten Hang nach oben transportieren. Doch dabei verlor er den Halt und stürzte rund 200 Meter durch unwegsames Gelände in die Tiefe. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.
Sohn (15) alarmierte die Rettungskräfte
Der Kärntner war gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn auf der Jagd gewesen. Nach dem Unfall gelang es dem Verletzten, telefonisch Kontakt zu seinem Sohn aufzunehmen. Dieser verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Bergung gestaltete sich aufgrund des steilen, teilweise felsigen und dicht bewachsenen Geländes schwierig.
Hubschrauber brachte Verletzten ins Spital
Der Rettungshubschrauber Christophorus 11 konnte den 38-Jährigen schließlich gegen 10.20 Uhr mittels Seilbergung retten. Auch die Bergrettung Villach und der Polizeihubschrauber Libelle Lima waren im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde anschließend ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
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