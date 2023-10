Raketen-Lüge der Hamas: Jetzt droht totale Intifada

Wie die Terrorgruppe Hamas gerade versucht einen bewaffneten Aufstand (Intifada) in ganzer arabischer Welt zu provozieren. Was hinter der Raketen-Explosion vor einem Spital in Gaza steckt. Und was US-Präsident Biden dazu sagt.

Totale Eskalation. „Alle Palästinenser, alle Araber überall sollen jetzt einen Aufstand starten“, verkündet Hamas-Chef Hanyieh aus seinem Luxus-Domizil in Katar. „Die Zeit ist aus“, drohen die Mullahs im Iran Israel und der Welt während US-Präsident Joe Biden gerade in Israel ist. Was Terrorgruppe Hamas behauptete Nach dem vermeintlichen Raketenbeschuss auf ein Spital in Gaza – die Terrororganisation Hamas behauptete Dienstnacht das israelische Militär habe „ein Spital zerstört und 500 getötet“, droht jetzt die totale Intifada. In Ramallah - dort regiert die Fatah, denen die die USA gerne künftig als Machthaber im Gazastreifen sehen würden – wurde das Haus von Fatah-Chef Abbas mit Steinen beworfen. Er sagte seinen Termin mit Biden ebenso ab wie der König von Jordanien und der Präsident Ägyptens.Sie fürchten, dass die Islamisten in ihren Ländern auch zu den Waffen greifen könnten. Gaza-Krankenhaus: Fotos zeigen KAUM Schäden am Gebäude Hier geben Hamas-Terroristen Raketen-Abschuss zu Und was Fotos und Tonbänder wirklich über Gaza-Explosion zeigen Mittlerweile zeigen Fotos vom Spitalsareal in Gaza, dass das Krankenhaus nicht zerstört wurde, sondern sich die Schäden vor allem am Parkplatz davor befinden. Internationale Experten bezweifeln zudem die Opferzahlen der Hamas. Die israelische Armee gibt an, dass eine fehlgeleitete Hamas(Islamic Jihad-Rakete das Areal vor dem Spital getroffen habe. Biden erklärte in Jerusalem, dass die Rakete „nicht von Israel kam“. Zudem hat das IDF Tonbandaufnahmen veröffentlicht in denen Hamas-Terroristen reden, dass die Raketen von ihnen gekommen sei. Wie Al Jazeera und Co Flächenbrand auslösen wollen Al Jazeera und Co strahlen hingegen weiter die Hamas-Propaganda aus und könnten einen Flächenbrand auslösen.Im Libanon gehen Massen ebenso auf die Straße wie in Jordanien, Tunesien, der Türkei und Syrien. Sie beziehen ihre Informationen nur von islamistischen Propaganda-Stationen oder TikTok und Telegram. Satelittenbilder und Fakten erreichen sie kaum noch. Al Jazeera arabic ist übrigens der Sender aus Katar, wo bekanntlich Hamas-Bosse und ihre Söhne im Luxus leben und ein Büro unterhalten.