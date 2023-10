Gaza-Krankenhaus: Fotos zeigen KAUM Schäden am Gebäude

Fotos zeigen den Einschlagsort am Parkplatz des Gaza-Spitals, in dem angeblich viele Menschen starben. Außer ein paar ausgebrannten Autos gibt es keine Schäden.

Immer mehr Belege deuten auf eine Krankenhaus-Lüge. Zunächst hieß es aus dem Gesundheitsministerium in Gaza, dass nach einem Raketen-Angriff von Israelis Hunderte Menschen im Krankenhaus gestorben sind. Dann lieferten die israelischen Streitkräfte glaubwürdige Gegenbewiese:

Ein Video zeigt eine irrgeleitete Hamas-Rakete, die hinter dem Spital abgefeuert wurde um Sekunden später am Parkplatz davor zu detonieren.

Auf einem Tondokument waren zwei Hamas-Terroristen zu hören, die darüber sprachen, was ihre eigene Rakete auf ihrem Gebiet angerichtet hatte.

© EPA ×

Und jetzt trudeln Fotos der Einschlagsstelle ein. Es bleibt fraglich, wie an dieser Stelle so viele Menschen hätten sterben können. Am Parkplatz sind einige Fahrzeuge ausgebrannt. Aber: Das Spital steht, hat nur wenig sichtbare Schäden. Also ist die Rakete wohl nicht in das Haus gekracht.

Außerdem fehlt der bei israelischen Raketen-Detonationen übliche Krater.

Auch US-Präsident Joe Biden sagte bei seiner Landung in Israel, er sei "traurig und empört" über die Explosion im christlichen Al-Ahli-Arab-Spital im Gazastreifen. Nach dem, was er gesehen habe, sei diese "vom anderen Team" - also nicht von Israel - verursacht worden.