Rakete auf Spital: Dieses Video soll Hamas-Schuld belegen

Die Israelischen Streitkräfte (IDF) haben ein Video veröffentlicht, das belegen soll, dass eine fehlgeleitete Rakete aus dem Gazastreifen für die Zerstörung eines palästinensischen Krankenhauses verantwortlich war.

Das Video wurde veröffentlicht, nachdem die im Libanon aktive pro-iranische Miliz Hisbollah einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel ausgerufen hat.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap

In dem Video erscheint eine Rakete, die laut IDF zunächst aus dem Gazastreifen Richtung Israel fliegt. Sie scheint dann ein Problem zu haben und ändert plötzlich ihren Kurs, bevor sie in Flammen aufgeht. In der Dunkelheit ist nicht klar, ob die Rakete auseinanderbrach oder ihre Flugbahn änderte.

Augenblicke später kommt es zu zwei Explosionen in der Stadt darunter. Israelische Experten sagen, dass die Rakete auf die Erde zurückfiel und das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt traf. Folgendes Video (auch von IDF veröffentlicht) soll belegen, dass es die typischen Krater, die nach israelischen Raketen-Einschlägen entstehen, nicht existieren.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf