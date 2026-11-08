Verrücktes Wetter: 17 Grad statt Schneewalze

Tief Pia beendet die ruhige Wetterphase in Österreich mit Nebel, Regen, starkem Wind und milden Temperaturen bis zu 17 Grad.

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Nach dem Abschied des Hochs Klaus stellt sich das Wetter in Österreich markant um, während Tief Pia von Westen her für einen spürbaren Wetterwechsel sorgt.

Der Sonntag startet in zahlreichen Niederungen trüb durch Nebel und Hochnebel, der sich vor allem am Bodensee, im Flachgau, in Oberösterreich und in tiefen Lagen Kärntens hartnäckig hält. Am freundlichsten zeigt sich das Wetter im Osten mit mäßigem bis lebhaftem Südostwind, während in Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich vereinzelte Regentropfen und in höheren Lagen Schneeflocken möglich sind. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 11 Grad, auf 2.000 Metern hat es rund 0 Grad.

Regenfälle zum Wochenstart

Zum Wochenstart macht sich die Warmfront von Tief PIA bemerkbar, wobei in den Niederungen weiterhin zäher Nebel dominiert und sich im zentralen Bergland zunächst noch die Sonne zeigt. Von Westen her ziehen am Vormittag dichtere Wolken auf, und ab Mittag beginnt es besonders in Vorarlberg sowie entlang der westlichen Nordalpen zu regnen bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.500 und 2.000 Metern. Der Wind weht aus südlichen Richtungen und weht auf den Bergen sowie im Osten teilweise lebhaft bei Höchstwerten von 4 bis 12 Grad.

Ausbreitung im Tagesverlauf

Am Dienstag dominiert Tief PIA das Wettergeschehen mit dichten Wolken, wobei von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich bereits in der Früh zeitweise Regen fällt. Im weiteren Tagesverlauf greifen die Niederschläge auch auf den Osten über, wo es meist nur leicht und vorübergehend regnet, während von Osttirol bis ins Südburgenland am Nachmittag sogar einige Sonnenfenster möglich sind. Die Schneefallgrenze steigt auf 1.700 bis 2.300 Meter, und mit 4 bis 11 Grad bleibt es herbstlich kühl.

Deutliche Erwärmung angekündigt

Der Mittwoch zeigt sich in den Niederungen mit Nebel und Hochnebel von seiner grauen Seite, während es ab Mittag von Vorarlberg bis ins Mühl- und Waldviertel stellenweise leicht regnet und im östlichen Flachland der Südostwind lebhaft frisst. Zum Ende der Arbeitswoche am Donnerstag steigen die Temperaturen durch Föhn und zeitweiligen Sonnenschein verbreitet auf 9 bis 17 Grad, ehe von Süden her wieder dichtere Wolken und von Vorarlberg bis Kärnten neuerlicher Regen aufziehen.