Schwere Turbulenzen auf Flug nach Singapur: Ein Toter und 30 Verletzte

Ein 73-jähriger Mann starb an Bord einer Boeing 777-300ER der Singapore Airlines, nachdem das Flugzeug auf dem Weg von London nach Singapur in starke Turbulenzen geriet. 30 weitere Menschen wurden verletzt.

Die Maschine mit 211 Passagieren und 18 Besatzungsmitgliedern an Bord war am Montagabend in London Heathrow gestartet. Nach Angaben der Fluggesellschaft geriet die Maschine "auf dem Weg in schwere Turbulenzen". Infolgedessen kam es zu einem rapiden Höhenverlust von 7.000 Fuß innerhalb weniger Minuten.

Medien berichten von extremen tropischen Gewittern in der Region, die für die starken Turbulenzen verantwortlich gewesen sein könnten. Bilder auf sozialen Medien zeigen verstreute Lebensmittel und Geschirr in den Gängen des Flugzeugs.

Notlandung in Bangkok

Aufgrund der Verletzten musste die Boeing 777-300ER notlanden. Anstatt Singapur anzusteuern, flog die Maschine in die thailändische Hauptstadt Bangkok, wo sie am Nachmittag landete.

Todesursache unklar

Der 73-jährige Mann, der bei den Turbulenzen ums Leben kam, war vermutlich Brite. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er an einem Herzinfarkt starb.Die Fluggesellschaft Singapore Airlines arbeitet mit den lokalen Behörden in Thailand zusammen, um die medizinische Versorgung der Verletzten sicherzustellen. Ein Team der Fluggesellschaft ist ebenfalls auf dem Weg nach Bangkok. Weitere Details zu dem Vorfall sind jedoch noch nicht bekannt.