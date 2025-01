KTM: Auszahlung offener Löhne und Gehälter startet heute

Einmal eine gute Nachrichten für die 3.500 Beschäftigten des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM: Ab Dienstag werden die ausstehenden Löhne und Gehälter für November sowie das Weihnachtsgeld ausgezahlt. Für hunderte ist es die letzte Zahlung.

Für die KTM-Mitarbeiter ist es soweit: Die ausstehenden Löhne und Gehälter für November sowie das Weihnachtsgeld fließen jetzt - aus dem Insolvenzfonds. Insgesamt gehen rund 20 Millionen Euro an die Mitarbeiter. Die Dezember-Gehälter wurden bereits vorab überwiesen.

Zahlungen treffen "bis 20. Jänner ein"

Laut der Insolvenzrecht-Abteilung der Arbeiterkammer Oberösterreich sollen alle offenen Beträge bis spätestens Montag, den 20. Jänner, auf den Konten der Beschäftigten sein.

Die Forderungen wurden Mitte Dezember bei Gericht angemeldet, alle Formalitäten sind nun abgeschlossen.

Kündigungen und Produktionspause

Für einige Beschäftigte ist dies jedoch die letzte Lohn- oder Gehalts-Zahlung.

Anfang Dezember wurden 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt, weitere 300 verlieren bis Freitag, den 17. Jänner, ihre Jobs.

Besonders betroffen sind Angestellte in der Verwaltung. Die Produktion in Mattighofen steht seit Mitte Dezember aufgrund hoher Lagerbestände still. Die ursprünglich bis Jahresende geplante Produktionspause wurde bis Ende März verlängert.