Die FPÖ hat einen neuen Song veröffentlicht, der ganz im Zeichen Österreichs steht. Unter dem Titel "Wir sind Österreich" setzt die Partei auf große Gefühle und eine eingängige Melodie. Parteichef Herbert Kickl teilte das dazugehörige Musikvideo auf Instagram – und auch in den Kommentaren wird bereits darüber diskutiert.

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Schon die ersten Bilder des Musikvideos zeichnen ein deutliches Bild: Österreichische Landschaften, vertraute Heimatmotive und immer wieder die rot-weiß-rote Fahne. Dazu kommen Aufnahmen von FPÖ-Veranstaltungen, Menschenmengen, gemeinsamem Feiern und Anhängern, die mit Österreich-Fahnen durch die Straßen ziehen. Das Video verbindet damit klassische Heimatbilder mit dem Auftreten der Partei bei ihren Veranstaltungen.

Auch musikalisch geht es um große Gefühle. Der Song klingt wie ein patriotisches Austro-Lied, das vor allem zum Mitsingen einladen soll. Im Refrain wird immer wieder die gemeinsame Identität beschworen: "Wir sind Österreich, wenn wir zusammenstehen. Wenn wir füreinander da sind und gemeinsam weitergehen."

Im weiteren Text geht es um Freiheit, Tradition und die Zukunft des Landes. Österreich wird als Gemeinschaft beschrieben, in der Menschen vom kleinen Ort bis in die Städte, von der Familie über Vereine bis hin zu Betrieben ihren Beitrag leisten. Die Botschaft: Nicht einzelne Personen, sondern das gemeinsame Miteinander soll das Land ausmachen.

Kickl macht den Song auf Instagram bekannt

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Auch Herbert Kickl verbreitete das Video auf seinem Instagram-Profil. "So klingt echte Heimatliebe", schrieb der FPÖ-Chef dazu. Gleichzeitig verwies er auf die vollständige Version auf YouTube und forderte seine Follower auf, das Lied weiterzuschicken.

Zwischen Begeisterung und Kritik

Die ersten Reaktionen in den sozialen Netzwerken fallen unterschiedlich aus. Während manche Nutzer den Song als "cool" und bewegend bezeichnen, gibt es auch kritische Kommentare. Ein User findet etwa, dass ihm der Clip "zu wenig divers" sei.

Damit wird auch über das im Video gezeichnete Österreich-Bild diskutiert. Während die FPÖ mit ihrem Lied vor allem ein Gefühl von Heimat und Zusammengehörigkeit vermitteln möchte, sehen manche Zuschauer die Darstellung offenbar deutlich kritischer.