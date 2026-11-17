Der burgenländische ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl legt sein Amt als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Ollersdorf (Bezirk Güssing) rund ein Jahr vor den Kommunalwahlen zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Er will sich künftig auf seine Funktion als Klubchef im Landtag und ÖVP-Bezirksparteiobmann konzentrieren, erklärte er im "Kurier" am Dienstag. Ortschef soll am 28. November der 24-jährige Gemeindevorstand Maximilian Toth (ÖVP) werden, bestätigte die Landespartei gegenüber der APA.

Der 52 Jahre alte Strobl war 14 Jahre lang Bürgermeister. In den letzten Jahren sei "das Miteinander" in der Gemeinde aber verloren gegangen, begründet er den Schritt: "Auch ich habe meinen Anteil an dieser Entwicklung und nehme mich davon nicht aus. Unsere Gemeinde braucht jetzt einen Neuanfang - im politischen Stil und bei den handelnden Personen. Deshalb mein Rückzug aus der Ortspolitik." Am 28. November werde er sowohl sein Amt als Bürgermeister zurücklegen als auch aus dem Gemeinderat ausscheiden, teilte Strobl Dienstag in der Früh in einer Aussendung mit.