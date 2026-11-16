Wer hinter den GenZ-Protesten in Österreich steckt

Ein breites Bündnis aus Studierenden- und Jugendorganisationen und NGOs hat zum internationalen Jugendprotesttag am Freitag europaweit zu Protesten und Streiks zur Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen aufgerufen.

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Auch in Österreich wollen Organisationen von Attac über Fridays for Future und die ÖH bis zu "StopReArmEurope Austria" in 14 Städten für bessere Bildung, Klimaschutz und leistbaren Wohnraum statt Aufrüstung und Militarisierung auf die Straße gehen.

Man erwarte eine der größten Mobilisierungen von Jugendlichen und Studierenden der letzten Jahre, hieß es am Montag in einer Aussendung von Attac Austria. Auftakt in Wien ist ein "Jugendstreik" um 10.00 Uhr vor der Universität Wien, um 15 Uhr startet ein Demozug vom Christian-Broda-Platz. Die Organisatorinnen und Organisatoren rechnen jeweils mit rund 1.000 Teilnehmenden, hieß es bei einer Online-Pressekonferenz. Für den Nachmittag sind auch Demos etwa in Salzburg, Linz, Steyr, Graz und Innsbruck angesagt.

An den Protesten beteiligt ist - zum ersten Mal in Österreich - auch die Initiative "GenZregelt". Unter diesem Titel hatten zuletzt Jugendliche und junge Erwachsene in Ländern wie Frankreich und Deutschland wiederholt für Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen und ein bezahlbares Leben demonstriert. Besonders jene in Frankreich hatten wegen zunehmenden Ausschreitungen internationales Aufsehen erregt.