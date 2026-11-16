Paukenschlag: "Airpower 2027" abgesagt

Die nächste Bundesheer-Leistungsschau "Airpower" in der Steiermark wird abgesagt. Die Gründe sind Budget-, Personal- und Planungsprobleme. Ein neuer Termin ist derzeit offen.

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Schlechte Nachrichten für alle Luftfahrt-Fans: Die für 2027 geplante Flugshow "Airpower" in der Steiermark wird abgesagt. Das hat der Generalstab des Bundesheeres nach einer eingehenden Prüfung offiziell beschlossen.

Wie der Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Promberger, erklärt, lassen die aktuelle budgetäre, planerische und personelle Lage eine Durchführung im kommenden Jahr nicht zu. Stattdessen müsse sich das Heer angesichts knapper Ressourcen voll auf seine militärischen Kernaufgaben konzentrieren: Sämtliche verfügbaren Mittel fließen unmittelbar in die Einsatzbereitschaft – konkret in Ausrüstung, Ausbildung und operative Fähigkeiten.

Luftraumüberwachung gesichert

Durch das Aus für die Großveranstaltung bleiben wichtiges Personal und finanzielle Mittel gebunden, um den regulären Betrieb aufrechtzuerhalten. Insbesondere die aktive Luftraumüberwachung ist von den Sparmaßnahmen nicht betroffen und bleibt im bisherigen Umfang uneingeschränkt gesichert. Wiederholte Alarmierungen der Eurofighter aufgrund von Luftraumverletzungen hätten zuletzt deutlich gezeigt, wie zentral dieser Auftrag für das Bundesheer sei, so Promberger.

Partner und Zukunft

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie die Veranstaltungspartner – das Land Steiermark und Red Bull – wurden bereits über den Schritt informiert. Mit der frühzeitigen Absage will man unnötige Zusatzkosten vermeiden und gleichzeitig Planungssicherheit für die Betriebe in der Region schaffen. Komplett gestorben ist das Event aber nicht: Das Bundesheer hält grundsätzlich an einer Neuauflage fest. Sobald die notwendigen Rahmenbedingungen wieder gesichert sind, soll so früh wie möglich ein neuer Termin für die "Airpower" bekanntgegeben werden.