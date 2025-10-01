Vor laufender Kamera: Darts-Star rastet in Kebap-Bude aus

Normalerweise sind Darts-Spieler nervenstark. Doch der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen verlor am Samstag in einer Kebap-Bude seine Fassung und geriet in eine Auseinandersetzung.

Die genaue Ursache für den Vorfall ist derzeit unbekannt. Am nachfolgenden Tag meldete sich van Gerwen und erklärte gegenüber "Dartsnews": "Nach einem netten Abend wollten wir etwas zu Essen holen und leider geriet ich in eine Situation, in die man eher nicht geraten möchte. Es gab eine verbale Auseinandersetzung, dann ist mich der Mann aus der Küche angegangen – nicht umgekehrt."

Laut van Gerwen war die Situation weniger schlimm, als sie scheint: "Die Leute stellen es dramatischer dar, als es tatsächlich war, was schade ist."

"Wir haben uns ausgesprochen"

Er setzte fort: "Wie man sieht, sind sofort Leute eingeschritten und die Situation wurde aufgelöst. Ich habe sogar noch mit dem Neffen des Mannes geredet, wir haben uns ausgesprochen, bevor wir gegangen sind."

Van Gerwen konnte zuletzt bei den World Series of Darts Finals seinen ersten Major-Titel seit zwei Jahren gewinnen. Der Niederländer zählt zu den größten Darts-Spielern aller Zeiten und konnte sich 2014, 2017 und 2019 den PDC-Weltmeister-Titel holen.