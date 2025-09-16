Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Österreichs größtes Dart-Talent (22) unter Doping-Verdacht
16.09.25, 15:13
Hammer-Nachricht aus der Darts-Szene.  

Rusty-Jake Rodriguez (22), Österreichs großes Talent, ist nach einem positiven Dopingtest vorläufig suspendiert! Der Vorfall ereignete sich beim Players Championship 24 am 25. August. Dort wurde Rodriguez stichprobenartig kontrolliert – die Probe schlug an! Die Darts Regulation Authority (DRA) griff sofort durch. Präsident Graham Fairhurst verhängte eine sofortige Sperre. Rodriguez darf weder an Turnieren teilnehmen noch diese überhaupt besuchen.

Rückschlag für heimische Darts-Szene

Laut DRA ist das die übliche Vorgehensweise bei einem auffälligen Test. Jetzt läuft eine Untersuchung, danach folgt ein Disziplinarverfahren. Erst dann fällt das endgültige Urteil – das kann von Freispruch bis zu langer Sperre reichen. Rodriguez hat die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen und den Test anzufechten. Eine unabhängige Kommission würde dann entscheiden. Bis dahin bleibt der Shootingstar kaltgestellt – ein herber Rückschlag für die österreichische Darts-Szene!

