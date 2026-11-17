Glücklich entdeckte historische Messdaten zeigen, dass der See vor mehr als 140 Jahren deutlich mehr Wasser führte als heute.

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Der Neusiedler See gibt ein Stück seiner Geschichte preis: Damals erreichte er eine Tiefe von rund 3,10 Metern. Aktuell ist er an vielen Stellen kaum mehr als 1,20 Meter tief.

Geheimnis um alte Zeitschrift

Entdeckt hat die bislang unbekannten Aufzeichnungen der Geologe Erich Draganits von der Universität Wien. In einem ungarischen Archiv stieß er auf eine alte Zeitschrift, in der jährlich die Wasserstände des Sees zwischen 1882 und 1909 dokumentiert wurden. Bislang waren Messdaten erst ab 1930 bekannt. Die neuen Aufzeichnungen erweitern die historische Datenbasis damit um rund 28 Prozent.

Historische Daten

Besonders interessant: Die Messungen stammen aus der Zeit vor der Fertigstellung des Einser-Kanals im Jahr 1910. Damals lag der Wasserstand deutlich höher. Im April 1883 wurden im ungarischen Fertőboz rund 116,77 Meter über Adria gemessen, zwei Jahre später waren es in Neusiedl am See sogar 116,84 Meter. Heute liegt der Pegel mit 114,92 Metern auf einem der niedrigsten Werte seit 1965.

Nicht nur der Klimawandel ist schuld

Die historischen Daten werfen auch ein neues Licht auf frühere Trockenperioden. So war der Neusiedler See bereits zwischen 1865 und 1870 vollständig ausgetrocknet. Dafür dürfte nicht allein das Klima verantwortlich gewesen sein. Auch menschliche Eingriffe spielten eine Rolle: Über Kanäle wurde Wasser abgeleitet, um zusätzliches Ackerland zu gewinnen.

Temperaturen im Fokus

Eine weitere Erkenntnis der Wissenschafter: Während sich die Niederschlagsmengen in den vergangenen rund 140 Jahren kaum verändert haben, ist die durchschnittliche Jahrestemperatur inzwischen um mehr als drei Grad gestiegen.

Besseres Verständnis

Die neuen Messreihen helfen nun, die Entwicklung des Sees besser zu verstehen. Und sie zeigen, dass in alten Archiven noch so manche wissenschaftliche Überraschung schlummern könnte.