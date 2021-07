Die Hotspots im Ausland

TOP-ZIELE: Italien ist wieder unser Lieblingsland, bei Flugreisen führt Griechenland vor Mallorca, Ibiza & Co.

. Nach dem Totalabsturz im Vorjahr herrscht am Flughafen Wien wieder beste Stimmung: „Mit Beginn der Hauptreisezeit Anfang Juli verzeichnen wir schon jetzt deutliche Steigerungen beim Passagieraufkommen“, so Airport-Sprecher Peter Kleemann zu ÖSTERREICH:„Wir hoffen auf 50 % der Passagiere von vor der Krise. Griechenland zählt sicher zu den ­beliebtesten Destinationen in diesem Sommer“, so Kleemann.