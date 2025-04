Diese Frau programmiert unseren Kopf um!

„Du kannst sein, wer immer du willst“, behauptet Meditationslehrerin und Persönlichkeitsentwicklungs-Coach Rochelle Fox, die in ihrem neuen Buch erklärt, wie man die Kraft seiner Gedanken gezielt nutzen kann.

Ihre Lebensgeschichte könnte schon allein ein Buch füllen – doch Rochelle Fox macht es sich lieber zur Aufgabe, ihre Fähigkeit, Träume zu verwirklichen, an andere Menschen weiterzugeben. Wie das, was nach purer Träumerei klingt, tatsächlich funktionieren soll, verrät die britische Gründerin der Online-Schule Mindspo, in ihrem neuen Buch „Magnetic – Die Kraft deiner Gedanken“, das am Donnerstag, 1. Mai, erscheint.

"Du kannst sein, wer immer du sein willst!"

Seit 2016 lehrt Rochelle Fox zigtausend Menschen, wie sie Meditation nutzen können, um ihr Leben zum Positiven zu verändern. „Die Wahrheit ist: Du kannst sein, wer immer du sein willst. Egal was andere sagen oder was du glaubst, du bist nicht festgefahren oder gebrochen und schleppst auch nicht ewig den Ballast deiner Vergangenheit mit dir herum“, ist die Powerlady, die selbst bis zu ihrer Erkenntnis „ein psychisch gestörtes Mädchen mit posttraumatischer Belastungsstörung, Depressionen, lähmenden Ängsten und einer Essstörung“ war, wie sie in ihrem Vorwort schreibt. „Du warst und bist immer schon unbeschreiblich magnetisch und kraftvoll, auch wenn du es jetzt noch nicht glauben kannst“, nimmt sie ihre Leser:innen mit auf eine spirituelle Reise zu einem glücklicheren Ich. Hier einige Inspirationen.

„Magnetic – Die Kraft deiner Gedanken“ erscheint am 1. Mai bei Ansata-Integral-Lotos (um 22,70 Euro). © Ansata-Integral-Lotos ×

Der magnetische Geist

„Der magnetische Geist ist dein Geist, die schöpferische Kraft des menschlichen Bewusstseins, die in dir schlummert“, erklärt Rochelle Fox, die davon überzeugt ist: „Dein magnetischer Geist zieht an, worauf du dein Bewusstsein lenkst. Doch wie ein Magnet kann er es auch mit gleicher Kraft abstoßen.“ Um mit diesem magnetischen Geist mehr von dem zu schaffen, was man sich wünscht, müsse man jedoch verstehen, wie er funktioniert – „besonders die Verbindung zwischen deinem bewussten und deinem unterbewussten Denken.“

Die britische Meditationsexpertin Rochelle Fox entdeckte die Anziehungskraft als Erfolgsgeheimnis für sich. © Getty ×

Auf die Frage, ob dies denn bedeute, dass man für alles Schlechte, das in seinem Leben geschieht oder geschah, selbst verantwortlich sei, antwortet die Meditationsexpertin ganz klar: „Nein, du bist nicht automatisch für jede Ursache und jede Wirkung in deinem Leben verantwortlich. (...) Aber du entscheidest, in welchem Maße und auf welche Weise du du dich von diesen Umständen beeinflussen lässt.“

Sei offen für das Gute

„Stell dir ein Radio vor, das kein Signal empfängt“, schreibt Fox. „Ein ziemlich nutzloses Gerät, nicht wahr?“ Womit die Autorin beschreibt, dass viele die Schwingungen, die das Universum bietet, nicht empfangen. Doch: „Als Empfänger und Sender von Energie hast du die Macht, Signale nicht nur anzuziehen und auszusenden, sondern auch tatsächlich zu empfangen. Das setzt allerdings voraus, dass du offen bist für alles, was auf dich zukommt.“

Um das Unterbewusstsein ihrer Klient:innen „umzuprogrammieren“, wendet Rochelle Fox spezielle Methoden an. Positive Botschaften oder Affirmationen werden etwa so leise abgespielt, dass sie nicht direkt hörbar sind, aber vom Unterbewusstsein aufgenommen werden. Klopfakupressur (Emotional Freedom Technique) genannt, ist ein weiteres Tool, das die Expertin nutzt. „Sanftes Klopfen stimuliert bestimmte Merdianpunkte, während man sich auf ein unangenehmes Gefühl oder einen belastenden Gedanken konzentiert.“ Aber auch Vision-Borad-Videos, in denen Bilder die gewünschte Zukunft, untermalt mit inspirierender Musik, zeigen, sollen – ebenso wie konkrete Visualisierung – helfen, das Unterbewusstsein neu zu schärfen.

Unbewusste Blockaden

„Bei der Arbeit mit deinem Unterbewusstsein liegt die Kraft darin zu erkennen, wo du gegenwärtig in deinem Leben stehst“, so Rochelle Fox, die auch erzählt, dass ihr die Meditation einst förmlich das Leben rettete. „Werde aktiv“, rät sie. „Welche Bereiche deines Lebens sind im Fluss, vermitteln dir Zufriedenheit und Leichtigkeit? Deine Antworten auf diese Fragen werden dir zeigen, in welchen Bereichen du schon über ermächtigende und unterstützende Programme in deinem Unterbewusstsein verfügst.“

Die Arbeit mit ihrem Unterbewusstsein hat Fox das Leben gerettet, sagt die Autorin. © Rochelle Fox privat ×

Das gesamte Leben sei ein Resultat von Ursache und Wirkung. „Dein Unterbewusstsein ist die Ursache, die Wirkung ist das Ergebnis seiner Programmierung.“ Nur wer die Programmierung ändere, könne gewünschte Resultate erzielen. (...) Deine innere Welt erschafft deine äußere Realität.“

Das Unterbewusstsein umerziehen

Doch wie kann dieses von Fox so notwendige „Umerziehen“ des Geistes tatsächlich funktionieren? Neben Methoden wie magnetische Affirmation („Leg dazu eine Hand auf eine Brust, um dich mit dem Herzen zu verbinden, und spüre die Liebe zu dir selbst. Wiederhole die Affirmation mehrmals vor dem Einschlafen und gleich nach dem Aufwachen.“) erklärt Rochelle Fox, wie wichtig auch die „bewusste Sprache“ sei.

„Alles, was du als wahr definierst, speichert dein Unterbewusstsein als Tatsache ab. Aussagen wie ,Ich kann nicht...‘, ,Ich bin nicht...‘ oder ,Ich werde nie... haben‘ versteht dein Unterbewusstsein als Anweisungen für entmächtigende Lebenserfahrungen und führt sie entsprechend aus.“ Deshalb sei die Art und Weise, wie man mit sich selbst spricht, das Allerwichtigste. „Es liegt in deiner Hand, wie du mit dir sprichst, wie du dich anderen gegenüber präsentierst und was du für wahr hältst.“

Weiters könne man unbewusste Muster überschreiben, indem man aus altbekannten Routinen und Gewohnheiten ausbricht und sich selbst beweist, was einem alles möglich ist. „Halte zum Beispiel eine öffentliche Rede, um deine Schüchternheit abzulegen, beginn ein Gespräch mit einer dir fremden Person, um deine sozialen Ängste zu überwinden, fahr mit der Achterbahn, um deine Höhenangst zu besiegen, oder geh allein auf Reisen, um deinem magnetischen Geist zu beweisen, dass du eigenständige Entscheidungen treffen kannst. Durchbrich alte Muster und erinnere dich an deinen freien Willen!“

Werde magnetisch für deine neue Zukunft

Weil die oftmals die Diskrepanz zwischen dem Selbstbild und dem idealen Selbst groß ist, sei es notwendig, diese Kluft zu überbrücken – und sein „Selbstkonzept“ zu verändern. Denn: „Deine inneren Bilder, Überzeugungen und Werte bleiben der Kompass, den das Universum benutzt, um dich in die Richtung zu führen, die du dir selbst ausgesucht hast“, so Rochelle Fox in „Magnetic“.

Eine identitätsbasierte Veränderung (Identity-based Change) sei ein erster Schritt, zu der Person zu werden, die man sein will. „Wenn der Kleidungsstil deines neuen Selbst anspruchsvoller ist als dein bisheriger Look, könnte eine identitätsbasierte Veränderung sein, dich neu zu kleiden“, nennt die Autorin als Beispiel. „Frage dich selbst: Welche Gewohnheiten, Routinen und Rituale hat mein neues Selbst?“

Sei ganz im Hier und Jetzt

„Du bist, wo deine Gedanken sind“, sagt Chris Soll, ein Retreat Leader, den Fox zitiert, um das Phänomen unserer Fähigkeit, sich in völlig andere Situationen zu versetzen, zu beschreiben. „Du bist körperlich anwesend, aber gedanklich woanders.“ Dabei sei jedoch unsere Präsenz „der entscheidende Schlüssel, um deine innere Kraft zu aktivieren und dich für das grenzenlose Potenzial zu öffnen.“ Stichwort: Achtsamkeit, über die Rochelle schreibt: „Das größte Hindernis für ein achtsameres Leben ist ein überaktiver Geist, der kaum noch kontrollieren kann, worauf er seine Aufmerksamkeit lenkt.“

Genau an diesem Punkt setzt die Meditation an, die der charismatischen Mindspo-Podcasterin zu einem völlig neuen Ich und erfüllten Leben verhalf. „Meditation ist ein Werkzeug, mit dem du dein Bewusstsein schärfen und deinen Geist trainieren kannst. So wirst du zu einer starken magnetischen Kraft, um mühelos alles anzuziehen, was du dir wünschst, und endlich die Liebe, Erfüllung und Fülle zu erfahren, die dir von Geburt an zusteht.“