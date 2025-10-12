In ihrem neuen Buch geht es sehr privat und heftig zu.

Eine tote Mutter, die vor ihrem Ableben einem tragischen Betrug zum Opfer fiel und schließlich allein und unbemerkt starb:

Lügen. Das neue Buch von Ex-Viva-Moderatorin Sarah Kuttner hat es in sich. Die Autorin beschreibt in Mama & Sam einige reale Vorkommnisse aus ihrem Leben. Auch ihre Mutter ist verstorben und fiel davor auf einen sogenannten „Love Scammer“ herein, das ist ein Mann, der im Netz Liebe mit Lügengeschichten garniert vorspielt, um möglichst viel Kohle abcashen zu wollen. Die Verbindung zu Familie und Freunden wird subtil gekappt, die Umgarnte somit isoliert und ausgeliefert an die Fake-Liebe.

Soll anderen helfen

Im Gespräch mit dem stern erklärte Kuttner jüngst, was nach dem Aus der Fake-Beziehung passiert: „Es bleibt kaum noch etwas übrig, außer der Scham. Wenn alles vorbei ist, verlieren sie erstens eine riesengroße Liebe, ob die nun echt war oder nicht. Dann ist zweitens das Geld weg, das womöglich noch geliehen war. Drittens: Sie haben ihre Familie weggestoßen, alle sind sauer. Und viertens verliert man natürlich Vertrauen, in sich selbst und in andere. Alles in allem ein enormer Verlust für die Betroffenen.“ Kuttner möchte mit ihrem Roman auch aufklären über die Betrugsmasche, die immer öfter vorkommt.