Schon im Mai konnte Anna Ermakova die strenge Jury der RTL-Tanzshow überzeugen. Beim Christmas-Special von "Let's Dance" durfte sich die uneheliche Tochter von Boris Becker jetzt erneut über einen Sieg freuen.

"Volle Punktzahl" hieß es Freitagabend auf RTL einmal mehr für Anna Ermakova. SIe machte die "Let's Dance Weihnachtsshow" wie schon bei der regulären Staffel zu ihrer ganz persönlichen Bühne und riss die Juroren zu Begeisterungsstürmen hin. "30 Punkte, da müssten sie uns ausbuhen. Das müssten eigentlich 90 sein, also 30 von jedem von uns", überschlug sich der sonst so strenge Joachim Llambi. Co-Jurorin Motsi Mabuse würde Anna sogar am liebsten auf die größten Bühnen der Welt schicken. "Das ist wie Broadway!", schwärmt sie.

Auch im zweiten Durchgang ergatterte Anna erneut die Höchstpunktezahl und mit den Stimmen des Publikums sicherte sie sich den Titel "Christmas Dancing Star". Die gewonnen 10.000 Euro spendete Ermakova an die "Ein Herz für Kinder"-Charity.