Auf einem Insta-Video wirkt das Auge der Unternehmerin anders als sonst.

Große Sorge um Unternehmerin Carmen Geiss ! Auf einem Insta-Video wirkt die 57-Jährige angeschlagen. Eines ihrer Augen schließt nicht gleichzeitig mit dem anderen, hängt auch ein bisschen mehr.

Nettes Video

Was ist da los, fragen sich die Fans. Von Schlaganfall bis Gesichtslähmung tauchen alle Varianten in den Kommentaren zum Video auf. Dabei wollte sich die Frau von Robert Geiss nur in die Pause verabschieden. Denn ihre Reality-Soap "Die Geissens" ist bis zum nächsten Jahr vorbei.

Dieses Video sorgte für Wirbel

Routine OP?

Die Fans hoffen nun, dass der asymmetrische Lid-Schluss nur durch eine Routine-OP zu Stande gekommen ist. Erst vor wenigen Wochen bekam Carmen neue Linsen eingesetzt. Diese sollen das lästige Einsetzten von Kontaktlinsen ersetzen.

Geissens ließen sich Linsen einsetzen