Carmen Geiss trennt sich von ihrem Markenzeichen!

Für diesen Look ist Carmen Geiss seit Jahren bekannt: Lange Blonde Locken. Doch nun setzt die Unternehmergattin und TV-Persölichkeit auf eine krasse Veränderung.

SO sieht Carmen Geiss nicht mehr aus

Carmen Geiss hat sich von ihren Extensions getrennt. Die 55-Jährige trägt ihre Mähne nun als Longbob, also bis knapp über ihrer Schulter. Zum Bild stellt Carmen die Frage, wie sie ihren Followern gefällt... Und was sagen die Fans zum Umstyling? Die leiben den neuen Look!