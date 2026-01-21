Alles zu oe24VIP
Nähe Barcelona

Nächstes tödliches Zugunglück schockt Spanien

21.01.26, 07:11
Knapp drei Tage nach dem schweren Zugsunglück im Süden Spaniens mit mindestens 42 Todesopfern ist es in dem Land erneut zu einem tödlichen Unfall im Bahnverkehr gekommen.  

Bei dem Zusammenstoß eines Nahverkehrszuges mit einer eingestürzten Mauer seien ein Mensch getötet und vier weitere schwer verletzt worden, erklärte der Sprecher der Feuerwehr der nordöstlichen Region Katalonien, Claudi Gallardo, am Dienstagabend.

Der Unfall ereignete sich etwa 40 Kilometer von Barcelona entfernt. Die Stützmauer war aufgrund starker Regenfälle auf die Gleise gestürzt war.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um den Lokführer, wie eine Quelle der Regionalregierung Kataloniens und mehrere lokale Medien berichteten.

