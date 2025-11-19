Alles zu oe24VIP
Nahost

Israels Armee beginnt trotz Waffenruhe Angriffe im Gazastreifen

19.11.25, 18:09
Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. 

Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Khan Younis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien. "Diese Aktion stellt einen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar." Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden, hieß es. Insgesamt soll es zehn Tote nach Attacken Israels gegeben haben.

Khan Younis ist die größte Stadt im südlichen Gazastreifen. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob die Angriffe Mittwochabend noch andauerten.

Hamas meldet zehn Tote

Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz gab es seit Mittwochnachmittag rund zehn Tote bei israelischen Angriffen in dem Küstengebiet. In der Stadt Gaza sei das Gebäude einer von der Hamas kontrollierten Behörde getroffen worden sein. Allein dabei sollen den Angaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen sein. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind bereits mehrfach gewaltsame Zwischenfälle aufgetreten. Im Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits größere Eskalationen gegeben.

