Die Sport-Hits am Samstag im TV

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Rangnick-Elf startet in WM-Quali

Auftakt. Es wird ernst für Ralf Rangnick und unser Nationalteam. In der Qualifikaiton für die WM in Nordamerika zählt für die ÖFB-Elf zum Start nur ein Sieg gegen Rumänien.

Nächste Runde im Marquez-Duell in Aragonien



Familie. Die MotoGP gastiert diese Woche in Aragonien. Marc Marquez zittert im Sprint abermals vor seinem kleinen Bruder und gefährlichsten Rivalen Alex.

Vikings heiß auf Sieg im Football-Klassiker



Hit. In der European League of Football kommt es zum ewigen Duell der heimischen Top-Klubs. Die Raiders gastieren in der Generali Arena bei den stark aufspielenden Vienna Vikings.

Das Sport-Programm im TV:

9 Uhr: Motorsport - Rallye, Rally Italia Sardegna (Sky)

10.45 Uhr: MotoGP - GP v. Aragonien, Qualifying (ServusTV/Sky)

11 Uhr: Tennis - French Open, Doppelfinale (Eurosport)

13 Uhr: Motorsport - DTM (Pro7)

13.30 Uhr: Golf - KLM Open in Amsterdam (Sky)

14.30 Uhr: MotoGP - GP v. Aragonien, Sprint (ServusTV/Sky)

15 Uhr: Tennis - French Open, Damen-Finale (Eurosport/ServusTV)

18 Uhr: American Football - ELF; Vienna Vikings - Raiders Tirol (ORF Sport+)



18 Uhr: Golf - RBC Canadian Open (Sky)

20.45 Uhr: Fußball - WM, Qualifikation, Österreich - Rumänien (ORF 1)



1.45 Uhr: Eishockey - NHL, Stanley Cup Spiel 1 (Sky)



