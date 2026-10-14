Wetter-Sturz: Jetzt kommt Schnee!

Nach milden Herbsttagen kündigt sich am Wochenende in Österreich ein Wetterumschwung an.

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Vor allem im Westen bringt eine Störungszone Regen und deutlich kühlere Temperaturen. Dabei sinkt die Schneefallgrenze am Sonntag auf etwa 1300 Meter. Auf höheren Passstraßen und in Hochtälern könnte es damit erstmals wieder winterlich werden.

Bis einschließlich Freitag dominiert noch ruhiges Herbstwetter. Nach örtlichen Nebelfeldern setzt sich vielerorts die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 15 bis 20 Grad, am Freitag sogar bis zu 21 Grad. Niederschläge sind zunächst nicht zu erwarten.

Am Samstag nähert sich von Nordwesten eine Störungszone. Nach einem vielerorts sonnigen Vormittag ziehen zunehmend dichte Wolken auf. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich sind Regen und Regenschauer möglich. Im Süden und Südosten bleibt es hingegen bis zum Abend weitgehend sonnig.

Schnee am Sonntag in höheren Lagen

© Getty Images

Am Sonntag breitet sich die feuchte und kühlere Luft weiter aus. Besonders im Westen und Nordwesten beginnt der Tag mit dichten Wolken und Regen. Während es im Osten im Tagesverlauf zunehmend auflockert, bleibt es in Vorarlberg und im Tiroler Oberland voraussichtlich bis zum Abend nass.

Mit der Abkühlung sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1300 Meter. Damit kann es in höheren Bergregionen schneien. Auch einige Passstraßen und Hochtäler könnten sich vorübergehend weiß präsentieren. Im Westen steigen die Temperaturen am Sonntag kaum über zehn Grad.

Nach den vergleichsweise milden Tagen steht damit ein erster winterlicher Vorgeschmack bevor. Ob sich die Schneedecke in den höheren Lagen länger hält, hängt von der Niederschlagsintensität und der weiteren Temperaturentwicklung ab.