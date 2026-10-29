oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Lange Warteschlangen

"Lohnt sich null": Ski-Fans stürmen jetzt schon die Gletscher

O
von
Viele Skifahrer mit Helmen stehen am Gletscher in einer Warteschlange unter blauem Himmel.
© Instagram
Ein Video zeigt lange Warteschlangen auf den Gletschern.
OE24 auf Google bevorzugen

Während sich die meisten Wintersportfans bereits auf den ersten Skitag im Dezember freuen, kann es für einige nicht schnell genug gehen. Immer mehr Skifahrer fahren auf die Gletscher, um dort bereits im Oktober die ersten Schwünge in den Schnee zu setzen.

Auch interessant

Dieser Funkspruch löste Zugsunglück in Spanien aus

Diese Massagepistole ist Amazon-Bestseller

Star-Juwelier ausgeraubt: Schaden in Millionenhöhe

Bei gutem Wetter werden die heimischen Gletscher-Skigebiete dabei regelrecht gestürmt – immer wieder kommt es zu langen Wartezeiten. Nachdem bereits am Nationalfeiertag ein Video viral ging, sorgt nun ein weiterer Clip für Aufregung.

"Wenn man ehrlich ist, lohnt es sich null. Ja, die Saisonkarte muss reingefahren werden, aber zu welchem Preis?", fragt ein User auf Instagram und teilt dazu ein Video, das lange Wartezeiten am Gletscher zeigt.

Video zum Thema

"Lohnt sich null": Ski-Fans stürmen jetzt schon die Gletscher

© oe24

Der Ski-Fan bemängelt, dass nur wenige Lifte geöffnet sind und dazu auch noch viele Pisten für Skivereine gesperrt sind. "Bleiben für den Tagesbesucher also noch max. 1-3 Pisten übrig - welche natürlich alle durch das Nadelöhr Schlepplift bedient werden… halbe Stunde anstehen, Ski zerkratzen lassen, sich über die Racingkids ärgern - für 2 min Pistenspaß", heißt es im Posting.

Viele Skifahrer mit Ausrüstung stehen in einer Schlange in einem Gletschergebäude.
Gletscher © Instagram

Andere Instagram-Follower teilen die Ansicht. Viele warten lieber bis Dezember, wenn die meisten Skigebiete in die Saison starten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Polarwirbel spielt verrückt: Droht Österreich ein Eiswinter?

"Lohnt sich null": Ski-Fans stürmen jetzt schon die Gletscher

Jetzt kommt Polar-Hammer nach Österreich

Isabelle Daniel: Das Interview mit Johannes Kopf

Alte Bauernregel: " Jetzt rückt der Winter schnell herbei"

Wettersturz: Jetzt kommt Schnee bis auf 800 Meter

Nahe Reichsbrücke: Brand im ehemaligen Cineplexx-Kino

Die Erde besteht aus zwei Planeten

Marihuana im Wert von einer Million Euro sichergestellt

Paranornal Activity 3