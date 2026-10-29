Ein Video zeigt lange Warteschlangen auf den Gletschern.

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Während sich die meisten Wintersportfans bereits auf den ersten Skitag im Dezember freuen, kann es für einige nicht schnell genug gehen. Immer mehr Skifahrer fahren auf die Gletscher, um dort bereits im Oktober die ersten Schwünge in den Schnee zu setzen.

Bei gutem Wetter werden die heimischen Gletscher-Skigebiete dabei regelrecht gestürmt – immer wieder kommt es zu langen Wartezeiten. Nachdem bereits am Nationalfeiertag ein Video viral ging, sorgt nun ein weiterer Clip für Aufregung.

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"Wenn man ehrlich ist, lohnt es sich null. Ja, die Saisonkarte muss reingefahren werden, aber zu welchem Preis?", fragt ein User auf Instagram und teilt dazu ein Video, das lange Wartezeiten am Gletscher zeigt.

Video zum Thema "Lohnt sich null": Ski-Fans stürmen jetzt schon die Gletscher © oe24

Der Ski-Fan bemängelt, dass nur wenige Lifte geöffnet sind und dazu auch noch viele Pisten für Skivereine gesperrt sind. "Bleiben für den Tagesbesucher also noch max. 1-3 Pisten übrig - welche natürlich alle durch das Nadelöhr Schlepplift bedient werden… halbe Stunde anstehen, Ski zerkratzen lassen, sich über die Racingkids ärgern - für 2 min Pistenspaß", heißt es im Posting.

Gletscher © Instagram

Andere Instagram-Follower teilen die Ansicht. Viele warten lieber bis Dezember, wenn die meisten Skigebiete in die Saison starten.