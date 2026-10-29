Wettersturz: Jetzt kommt Schnee bis auf 800 Meter

Österreich steht vor einem winterlichen Wetterumschwung.

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Während es in den kommenden Tagen vor allem im Westen zeitweise sonnig wird, halten sich im Osten und Norden viele Wolken. Am Sonntag bringt eine Wetterfront schließlich Regen und den ersten Schnee bis in mittlere Höhenlagen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 800 bis 1200 Meter.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Von Vorarlberg über Tirol bis nach Mittelkärnten kommt vielerorts die Sonne zum Vorschein. In anderen Landesteilen bleibt es dagegen häufig trüb, anfangs fällt stellenweise noch leichter Regen. Oberhalb von etwa 1600 Metern können bereits Schneeflocken dabei sein. Die Temperaturen erreichen 7 bis 13 Grad, im Süden örtlich bis zu 15 Grad.

Auch am Freitag und Samstag bleibt es wechselhaft. Zwar gibt es in vielen Regionen sonnige Phasen, in den Niederungen können sich Nebel und Hochnebel aber hartnäckig halten. Die Temperaturen steigen meist auf 6 bis 13 Grad.

Schnee bis auf 800 Meter

Am Sonntag wird es deutlich winterlicher. Zu Allerheiligen ziehen von Niederösterreich bis Kärnten und nach Nordtirol Wolken und Regen durch. Oberhalb von 800 bis 1200 Metern geht der Niederschlag in Schnee über. Auf den Bergen kann kräftiger Nordwind dazukommen, die Höchstwerte sinken auf 4 bis 10 Grad.

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Auch am Montag bleibt es für die Jahreszeit eher kühl. Bei Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad überwiegen Wolken und Nebel, örtlich ist etwas Regen möglich. Ob und wo sich die Sonne zeigt, ist noch unsicher.