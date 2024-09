Der Schauspieler litt an einer tückischen Krankheit.

Traurige Nachrichten: Obi Ndefo, der bekannt wurde durch seine Rollen in "Dawsons Creek" oder Star Trek" lebt nicht mehr. Das bestätigte seine Schwester nun im Netz.

Beine verloren

Bereits 2019 erlitt Ndefo bei einem Autounfall schreckliche Verletzungen: Seine beiden Beine mussten ihm abgenommen werden. Doch erkämpfte sich zurück ins Leben, wie immer wieder auf seinen sozialen Kanälen zu sehen war, gab der Schauspieler nicht auf.





Langjähriger Kampf

Doch was kaum einer wusste: Ndefo litt an einer Krankheit, wie seine Schwester Nkem mitteilte: "Obi Ndefo ist am frühen Mittwochmorgen in einem Krankenhaus in der Nähe von Los Angeles verstorben. Tragischerweise hat Obis Herz in seinem langjährigen Kampf gegen die Essstörung Orthorexie versagt."

Schauspiel-Kollegin nimmt Abschied von Ndefo





Das ist Orthorexie

Doch was ist Orthorexie? So wird oft eine Essstörung bezeichnet, die Menschen dazu bringt, sich übermäßig mit Qualität und Regeln im Bezug auf Nahrung zu beschäftigen. Die Menschen streben danach sich möglichst gesund oder "richtig" zu ernähren. Oft lassen sie aber Nahrungsgruppen weg, die sie benötigen für eine ausgewogenen Ernährung.